Cem Yılmaz rahatsızlandı, gösterisi ertelendi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 25 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştireceği gösterisinin rahatsızlığı nedeniyle ertelendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

"HER ŞEY YOLUNDA"



Hastane odasından paylaştığı videoya, "Sevenlerime duyuru ;) Göz var göz var ! Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki oyunum Ocak 5'e kaydırıldı... Affedin sizi zahmete soktuğum için" notunu ekleyen Yılmaz, “Şu anda Bostancı Gösteri Merkezi’nde olmalıydım ama. Yine Bostancı’dayım. Oyunumuz 5 Ocak’a ertelendi. Her şey yolunda iyiyim” açıklamasını yaptı.

