Cem Yılmaz villasını 2 milyon dolara satıyor

Sinema ve eğlence sektörünün en çok kazanan isimleri arasında olan ve her yıl vergi rekortmenleri listesine giren Cem Yılmaz, kazancıyla akıllı yatırımlar yapmayı tercih ediyor.

2012'DE SATIN ALDI





Kazandığını gayrimenkule yatıran ünlü komedyen, 2012 yılında da Zekeriyaköy’ün en lüks sitesi Ormanada’dan bir villa satın almıştı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Yılmaz şimdi o villayı satışa çıkardı.

6 ODA 1 SALON



1 dönümlük arazi içinde, 700 metrekarelik kullanım alanı sunan sitenin en büyük villasında 6 oda ve 1 salon bulunuyor. Ünlü komedyen, villayı yatırım amacıyla henüz inşaat devam ederken almış, teslim edilir edilmez de satışa çıkarmıştı. Villa uzun süre satılmayınca, Yılmaz çareyi kiraya vermekte buldu.



KİRACISI CLICHY



Komedyen, lüks ayrıcalıklarla donanmış villasını geçtiğimiz günlerde yeniden satışa çıkardı. İstediği rakam ise 2 milyon dolar. Villayı satın alacak kişinin kiracı arama derdi de olmayacak; çünkü evde halihazırda kiracı var. Cem Yılmaz’a her ay 50 bin lira kira ödeyen o kişi, Başakşehir’de top koşturan Gael Clichy. Aynı zamanda Fransa Milli Takımı’nın sol beki olan futbolcu, eşi Charlene Suric ve iki çocuğuyla Cem Yılmaz’ın villasında, şehrin kaosundan uzakta sakin bir yaşam sürüyor.