Cem Yılmaz'dan Babil dizisine destek: Müthiş kadrosu ile güzel bir iş

Cem Yılmaz, Star TV'de 17 Ocak Cuma gününden itibaren ekrana gelecek olan Babil dizisi için sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Yılmaz, yakın arkadaşı Ozan Güven'in Halit Ergenç ile birlikte başrolleri paylaştığı Babil dizisinin afişini paylaşarak, "İşte yine müthiş kadrosu ile güzel bir iş" yorumunu yaptı.

BİRBİRİNE ZIT KARAKTERDE İKİ ÇOCUKLUK ARKADAŞININ HİKAYESİ



Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı yılın iddialı dizisinde Ozan Güven ve Halit Ergenç'in yanı sıra Nur Fettahoğlu, Birce Akalay, Aslı Enver ve Mesut Akusta da rol alıyor. Dizinin konusu şöyle:

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan’ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz’in hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda’nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen’den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur.

Babil'de Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Fuat Fatih Odabaşı ve Mesut Akusta rol alıyor.

Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay’ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman’ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macerada karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver), onun kurtarıcısı olabilecek mi?



BABİL DİZİSİNİN FRAGMANI