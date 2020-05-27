Cem Yılmaz'dan ilk Serenay Sarıkaya paylaşımı

Komedyen Cem Yılmaz, ilk kez sevgilisi Serenay Sarıkaya ile birlikte fotoğrafını paylaştı.

27.05.2020 - 21:50

cmylmz_100960617_553040948920296_4250152538274157384_n.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan yan yana ilk fotoğraf

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'dan yan yana ilk fotoğraf

'Yılın aşkı' olarak görülen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisinden ilk sosyal medya paylaşımı geldi.

"HAYIRLI OLSUNUZU ALIRIZ"

Instagram hesabından Serenay Camping tabelası önünde sevgilisiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan ünlü komedyen "Şehrin hayhuyundan uzakta, doğanın bize sunduğu falan filan :) Satıp savıp başladık bakalım bi hayırlı olsununuzu alırız" notunu düştü.

Gözlerden uzak olmayı tercih edilen ünlü çiftten Cem Yılmaz, Atina tatilinde görüntülenmeleri sonrası ilişkilerini doğrulamış, yaş farkı sorusu soran muhabire ise, "Nüfus Müdürlüğü'nden misin sen?" diyerek yanıt vermişti. Serenay Sarıkaya ise ilk açıklamasında  "Her şey gördüğünüz gibi" demişti. 

CEM YILMAZ KARAKOMİK FİLMLER 2'Yİ NTV'YE ANLATTI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...