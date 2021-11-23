Cem Yılmaz'dan Metin Akpınar'a: Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum

Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, usta aktör Metin Akpınar'ın Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programındaki sözlerine Twitter'dan yanıt verdi.



Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare'nin 'İnsanlığın Lüzumu Yok' oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum" dedi.

Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun,teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabarenin “İnsanlığın Lüzumu Yok” oyunuydu.Her işini pür dikkat izledim.Bir gün O da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum. — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) November 22, 2021

"CEM YILMAZ'IN AKTÖR KUMAŞI ZAYIF"

Akpınar, programda Işık'ın 'Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?' sorusuna yanıt vererek, Cem Yılmaz hakkında şu yorumu yapmıştı:

"Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up'ta aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşma, tonlamada daha büyük başarılar bekliyor insan."