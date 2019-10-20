Cuma günü vizyona giren Karakomik Filmler ile izleyici karşısına çıkan komedyen Cem Yılmaz'a Hollywood'un yıldız ismi Russell Crowe tebrik mesajı gönderdi. Crowe, kutlamasını video yoluyla iletti.
Crowe ile beş yıl önce vizyona giren Son Umut filminde birlikte rol alan Yılmaz, Crowe’un videosunu içeren bir tweet atarak teşekkür etti. Ünlü komedyen ve oyuncu Yılmaz'ın mesajı şöyleydi:
“Sevenim çok. Geçmiş 6 sene boyunca her filmimde arayıp, hayırlı olsun başarılar der mi lan bir insan? Amcanın oğlu olsa yapmaz. İyi adam iyi. Ne zaman bir kardeşe ihtiyacın olsa, o hep orada. Teşekkürler Maximus.”
Cem Yılmaz'dan Russell Crowe'a yanıt: Amcanın oğlu olsa yapmaz
Yaşam
Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler’i vizyona girerken ünlü aktör Russell Crowe komedyene tebrik mesajı gönderdi. Yılmaz, kutlama mesajına, “Amcanın oğlu olsa yapmaz” şeklinde yanıt verdi.
Cuma günü vizyona giren Karakomik Filmler ile izleyici karşısına çıkan komedyen Cem Yılmaz'a Hollywood'un yıldız ismi Russell Crowe tebrik mesajı gönderdi. Crowe, kutlamasını video yoluyla iletti.