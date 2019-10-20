Cuma günü vizyona giren Karakomik Filmler ile izleyici karşısına çıkan komedyen Cem Yılmaz'a Hollywood'un yıldız ismi Russell Crowe tebrik mesajı gönderdi. Crowe, kutlamasını video yoluyla iletti.



Crowe ile beş yıl önce vizyona giren Son Umut filminde birlikte rol alan Yılmaz, Crowe’un videosunu içeren bir tweet atarak teşekkür etti. Ünlü komedyen ve oyuncu Yılmaz'ın mesajı şöyleydi:



“Sevenim çok. Geçmiş 6 sene boyunca her filmimde arayıp, hayırlı olsun başarılar der mi lan bir insan? Amcanın oğlu olsa yapmaz. İyi adam iyi. Ne zaman bir kardeşe ihtiyacın olsa, o hep orada. Teşekkürler Maximus.”

Sevenim cok :) @russellcrowe Gecmis 6 sene boyunca her filmimde arayip hayirli olsun basarilar der mi lan bi insan? Amcanin oglu olsa yapmaz :) Iyi adam iyi. When ever you need a brother he is always there...Thank you Maximus.:) pic.twitter.com/TtWoLts8Fh — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) October 18, 2019