Cem Yılmaz'dan şampiyonluk yorumu: Arkalarından mendil sallıyoruz

Dijital platformda yayınlanacak Erşan Kuneri dizisi ile gündemde olan Cem Yılmaz, önceki gün yakın arkadaşı Zafer Algöz ile Etiler'de görüntülendi. Yazın başlayacak Erşan Kuneri dizisi ile ilgili konuşan Cem Yılmaz, "Sekiz bölümden oluşacak. Her bölümde farklı hikayeler olacak. Oyuncu kadromuz da çok güzel" dedi.

Usta komedyen, "Yolda geçen birkaç sahnemiz var. Kalan sahnelerimiz İstanbul'da. İbrahim Selim ve Necip Memili de kadroda olacak" açıklamasını yaptı.

HALAY BAŞI GİBİ MENDİL SALLADI



Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Fenerbahçe taraftarı olan Yılmaz, koyu Beşiktaşlı Zafer Algöz için, "Zafer Ağabeyimizi tebrik ettiniz mi? Şampiyon oldular. Biz de Fenerbahçeli olarak arkalarından mendil sallıyoruz" şeklinde konuştu.

AVM'den kolonya ve mendil aldıklarını söyleyen 48 yaşındaki ünlü komedyen, elinden bırakmadığı mendili halay başı gibi sallayarak figürler sergiledi.

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