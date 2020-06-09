Cem Yılmaz'dan takipçilerine sahte hesap uyarısı

Cem Yılmaz, usta oyuncular Şener Şen ve Ferhan Şensoy ile ilgili açılan sahte Twitter hesaplarına karşı takipçilerini uyardı.

09.06.2020 - 16:44

Cem Yılmaz'dan takipçilerine sahte hesap uyarısı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'lı ilk paylaşım

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'lı ilk paylaşım

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından Ferhan Şensoy ve Şener Şen adına açılmış sahte hesapların fotoğraflarını paylaşarak, şu mesajı yayınladı:

"Şener Şen ve Ferhan Şensoy adıyla açılan ısrarla onlar adına zırvalamaya devam eden bu iki hesabı takip etmeyin. Bir Ferhan Şensoy kitabı okuyun, bir Şener Şen filmi izleyin." 

GÖSTERİSİNİN AÇILIŞINI OĞLU YAPTI

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...