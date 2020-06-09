Cem Yılmaz'dan takipçilerine sahte hesap uyarısı

Komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından Ferhan Şensoy ve Şener Şen adına açılmış sahte hesapların fotoğraflarını paylaşarak, şu mesajı yayınladı:



"Şener Şen ve Ferhan Şensoy adıyla açılan ısrarla onlar adına zırvalamaya devam eden bu iki hesabı takip etmeyin. Bir Ferhan Şensoy kitabı okuyun, bir Şener Şen filmi izleyin."

Şener Şen ve Ferhan Şensoy adıyla açılan ısrarla onlar adına zırvalamaya devam eden bu iki hesabı takip etmeyin. Bir Ferhan Şensoy kitabı okuyun,bir Şener Şen filmi izleyin. pic.twitter.com/J1HI2GYBdi — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 9, 2020

GÖSTERİSİNİN AÇILIŞINI OĞLU YAPTI