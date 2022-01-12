Cem Yılmaz'dan takipçisine hediye

Komedyen Cem Yılmaz, takipçisine büyük bir jest yaparak kendi kullandığı bir orgu hediye etti. Yılmaz, kendisine teşekkür eden hayranına, "Bizde yanlış olmaz! Güle güle kullan sevgili kardeşim" dedi.

Haberler 12.01.2022 - 11:36

Cem Yılmaz'dan takipçisine hediye

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Müzik tutkusuyla da bilinen , bir hayranına orgunu hediye etti.

İki gün önce paylaşım yapan Yılmaz, "Müzikle ilgilenen bir özel genç kardeşime Arturia Matrix Brute hediye ediyorum. Tek istediğim kanalında, sayfasından veyahut Twitter'dan uğraşı ile ilgili bir link paylaşması" notunu yazdı.

Ardından Yılmaz, müzikle ilgilenen bir takipçisine söz verdiği orgu hediye etti.

Ünlü komedyen, Twitter üzerinden, "İlk sequence yazıldı. Tekrardan çok teşekkür ederim ağabey" diyen hayranına, "Bizde yanlış olmaz! Güle güle kullan sevgili kardeşim" yanıtını verdi.

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