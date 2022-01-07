Cem Yılmaz'dan Trabzonspor mesajı

Trabzonspor'un Edin Visca transferi sonrası Cem Yılmaz’ın gösterisindeki bir espriden esinlenilenerek gönderme yaptığı videoya ünlü komedyenden yanıtlar geldi. Yılmaz, "Trabzonspor’a hayırlı ugurlu olsun" dedi.

Haberler 07.01.2022 - 10:27

Cem Yılmaz'dan Trabzonspor mesajı

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, Medipol Başakşehir’den transfer ettiği Edin Visca ile video çekti. Komedyen ve oyuncu ’ın gösterisindeki bir espriden esinlenilen video taraftarlardan ilgi gördü.

Yılmaz’ın gösterisinde, Karadeniz türkülerini esprili şekilde anlattığı bölümdeki bir türküyü söyleyen Visca’nın videosu “Dikkat Edin” mesajıyla paylaşıldı.

Ünlü komedyen yanıtında "Trabzonspor’a hayırlı ugurlu olsun" mesajını yazdı.

Yılmaz, bir sonraki paylaşımında ise "Trabzonspor’un bu paylaşımında beni anması çok mutlu etti. Güzel şeylere hasretiz" dedi.

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