Cem Yılmaz'dan Trabzonspor mesajı

Trabzonspor, Medipol Başakşehir’den transfer ettiği Edin Visca ile video çekti. Komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz’ın gösterisindeki bir espriden esinlenilen video taraftarlardan ilgi gördü.



Yılmaz’ın gösterisinde, Karadeniz türkülerini esprili şekilde anlattığı bölümdeki bir türküyü söyleyen Visca’nın videosu “Dikkat Edin” mesajıyla paylaşıldı.



Ünlü komedyen yanıtında "Trabzonspor’a hayırlı ugurlu olsun" mesajını yazdı.



Trabzonspor’a hayırlı ugurlu olsun :) https://t.co/2V2me8M3yD — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) January 6, 2022

Yılmaz, bir sonraki paylaşımında ise "Trabzonspor’un bu paylaşımında beni anması çok mutlu etti. Güzel şeylere hasretiz" dedi.