Cem Yılmaz'ın 100 yıllık ikizi sosyal medyada gündem oldu
01.05.2026 13:38
Sosyal medyada 1926 yılında çekildiği iddia edilen bir görüntü, büyük yankı uyandırdı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Fas Sultanı Moulay Youssef’e benzetildi.
Türkiye'nin sevilen komedyenleri arasında yer alan 53 yaşındaki Cem yılmaz, X platformunda dolaşıma giren bir görüntü nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.
Fas Sultanı Moulay Youssef’in Paris’e gerçekleştirdiği resmi ziyarete ait olduğu öne sürülen 100 yıllık görüntüler, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu. Fas Sultanı, Cem Yılmaz'a olan benzerliğiyle şaşırttı.
‘’2 SAATLİĞİNE ORADAYDIM''
Geleneksel kıyafetler giyen kişinin yüz hatları ve mimikleri ünlü komedyeni anımsatırken, Cem Yılmaz konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı.
Yılmaz, “Fas prensi değilim. Sadece tören için 2 saatliğine oradaydım. Bunlar oluyor, yapılıyor” sözleriyle takipçilerine esprili bir yanıt verdi.