Cem Yılmaz’ın yeni filminin galası yapıldı (Karakomik Filmler 2: Deli ve Emanet)

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği Karakomik Filmler 2: Deli ve Emanet'in galası yapıldı.

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Karakomik Filmler: Emanet ve Deli'den iki ayrı fragman

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, seri filmin ikincisi olan Karakomik Filmler 2: Deli ve Emanet'in galası Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

17 Ocak'ta vizyona girecek olan filmin galasına, filmin oyuncuları Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Celil Nalçakan katıldı. Oyuncular, film gösterimi öncesinde kırmızı halıda davetlileri selamladı.

Cem Yılmaz, sanat dünyasından birçok isim katıldığı gala öncesinde yaptığı açıklamada, "2018 yılının sonbaharında çektiğimiz Karekomik Filmler'in ikinci serisinde Deli ve Emanet'in oyuncu kadrosu olarak sizlerle beraberiz. Birazdan filmimizi izleyeceğiz. Çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Dün çok dar bir kadroyla, yaklaşık 30 kişilik kadroyla filmi izledik. Çok güzel reaksiyonlar aldık. Çok kalabalık bir kadroyuz. Çok kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Bu oyuncu kombinasyonunda ilk defa bir araya gelen durumlarımız oldu. Neticeden çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Çok iyi oluşmuş bir kadro bu. Arkadaşlarımla birlikte, gurur duyuyorum" dedi.

Öte yandan, Cem Yılmaz kendisine sorulan "Diğer filmlerden farkı nedir?" sorusuna esprili bir yanıt vererek "Geçen filmi binlere yönelik yapmıştık, bu filmi milyonlara yönelik yapıyoruz" cevabını verdi. 

Galaya katılan oyuncu Nilperi Şahinkaya: "Cem abimize süslenip geldik. Diğer filmi izlemiştim. Bu filmi merakla bekliyorum. Ekipte olan arkadaşlarım da bu seriyi daha çok övüyor. Biz de çok merak ediyoruz."

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