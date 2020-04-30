Cemil İpekçi’ye dava

Ünlü modacı Cemil İpekçi’ye, 12 yıl önce tescil ettirdiği “Anka” markasını izinsiz olarak kullandığı gerekçesiyle dava açıldı.

30.04.2020 - 15:58

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Otelcilik Öztanık Bilişim İletişim Turizm İnşaat şirketi, 12 yıl önce tescil ettirdiği “Anka” markasını izinsiz olarak “Cemil Anka” adıyla kullandığı iddiasıyla ünlü modacı Cemil İpekçi’ye dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, “Her iki marka da otelcilik alanında kullanılmaktadır. Ayırt edilemeyecek derecede benzerlik taşıdıkları için karışıklık yaşanmaktadır. ‘Cemil Anka’ markasının hükümsüz sayılmasını ve sicilden kaldırılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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