Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu başrolde. Go Türkiye'nin yeni mini dizisinin çekimleri tamamlandı
28.07.2026 15:26
"Kalbimin Rotası Karadeniz" dizisinin çekimleri; Trabzon, Rize ve Artvin'de gerçekleştirildi.
Doğu Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini konu alan "Kalbimin Rotası Karadeniz" isimli yeni mini dizinin çekimleri tamamlandı.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Go Türkiye mini dizileri, 8,2 milyar gösterim ve 4,8 milyar izlenmeye ulaşırken yeni yapımlarla büyüyor.
TGA'dan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar altı mini diziyi dünya izleyicisiyle buluşturan ajans, bu kez Doğu Karadeniz'in doğal ve kültürel zenginliklerini ekrana taşıyor.
Başrollerini Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı yeni mini dizi "Kalbimin Rotası Karadeniz", Trabzon, Rize ve Artvin'de gerçekleştirilen çekimlerin ardından yayın hazırlıklarına geçti.
"Kalbimin Rotası Karadeniz"de başrolleri Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu paylaşıyor.
Eserin yapımcılığını Emre Oskay üstlendi. Mini dizinin senaryosunu Emre Kavuk kaleme aldı, yönetmenliğini ise Ketche (Hakan Kırvavaç) yaptı.
Yapım, Doğu Karadeniz'in doğasını, köklü kültürel mirasını ve zengin yaşam dokusunu sinematografik bir anlatımla uluslararası izleyiciyle buluşturacak.
Hikaye Trabzon'un tarihi ve doğal güzellikleri, Rize'nin çay bahçeleri ve sisler içindeki yaylaları ile Artvin'in vadileri, dağları ve zengin kültürel mirası eşliğinde ilerliyor. Her durak, bölgenin kendine özgü doğal ve kültürel değerlerini hikayenin ayrılmaz bir parçasına dönüştürürken, Doğu Karadeniz'in eşsiz atmosferi güçlü bir görsel anlatımla dünya izleyicisine aktarılıyor.
Doğal güzellikleri, güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan mini dizinin, gerekli hazırlık süreçlerinin tamamlanmasının ardından Go Türkiye YouTube sayfasında dünya izleyicisiyle buluşması planlanıyor.