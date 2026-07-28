Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu başrolde. Go Türkiye'nin yeni mini dizisinin çekimleri tamamlandı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Go Türkiye mini dizileri, 8,2 milyar gösterim ve 4,8 milyar izlenmeye ulaşırken yeni yapımlarla büyüyor.

TGA'dan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar altı mini diziyi dünya izleyicisiyle buluşturan ajans, bu kez Doğu Karadeniz 'in doğal ve kültürel zenginliklerini ekrana taşıyor.

Başrollerini Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı yeni mini dizi "Kalbimin Rotası Karadeniz", Trabzon, Rize ve Artvin'de gerçekleştirilen çekimlerin ardından yayın hazırlıklarına geçti.