Cengiz Kurtoğlu sevenlerini korkutmuştu. Ünlü sanatçıdan sağlık durumuyla ilgili açıklama
28.03.2026 16:31
Cengiz Kurtoğlu müzikal çalışmalarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da zaman zaman gündem oluyor.
Cengiz Kurtoğlu, sevenlerini korkuttu. Burun kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılan ve sonra operasyon geçiren ünlü isimden sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
“Hain Geceler”, “Duyanlara Duymayanlara”, “Yorgun Yıllarım”, “Duvardaki Resim” gibi şarkılarıyla tanınan arabesk fantezi müziğin sevilen ismi Cengiz Kurtoğlu, sevenlerini korkuttu. 66 yaşındaki ünlü ismin burun kanaması şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan tetkikler sonrası iki damarının tıkalı olduğunun ortaya çıktı.
DAMARLARINDAN BİRİNE STENT TAKILDI
Damarlarından birine stent takılan Cengiz Kurtoğlu'nun diğer damarına bir ay sonra müdahale edileceği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşadığı sağlık problemi nedeniyle Kurtoğlu'nun bu akşamki sahne programının iptal edildiği de duyuruldu.
Tüm bu yaşananlar sonrası Cengiz Kurtoğlu'ndan açıklama geldi. Üç çocuk babası Kurtoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
1979'dan bu yana Fatma Kurtoğlu ile mutlu bir evliliği olan Cengiz Kurtoğlu, 3 çocuk babası ve 7 torun sahibidir.
ÜNLÜ İSİMDEN HABER VAR
Cengiz Kurtoğlu açıklamasında “Sağlık durumum gayet iyi. Hepinizin içi rahat olsun” dedi. Bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etmeyi ihmal etmeyen ünlü sanatçı, “Geçirdiğim ufak bir rahatsızlıktan dolayı geçici süre aranızda olamadım. En kısa zamanda sahnelere geri döneceğim” ifadelerini kullandı.