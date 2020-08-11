Çerkez tavuğu nasıl yapılır? (Çerkez tavuğu tarifi)

Çerkez tavuğu ya da Çerkes tavuğu, Çerkesler tarafından yapılan bir meze çeşidi olup unlu ve cevizli olmak üzere iki türde yapılır.

Cevizli olanı tavuk ve ceviz içi ile yapılan bir tür yemektir.

İçine ayrıca sarımsak, yağ, biber, tuz ve karabiber eklenir, unlu çerkez tavuğu ise un ve tavuk ile yapılır ve buna da şıps denir.

ÇERKEZ TAVUĞU TARİFİ







Gerekli olan malzemeler

- 1 adet bütün tavuk

- 2 diş sarımsak

- 3 dilim bayat ekmek içi

- 1,5 su bardağı ceviz içi

- 1 su bardağı tavuk suyu

Sos için



- yağ

- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı

- Suda haşlanılan tavuk derilerinden ayrı olarak lif lif ayrılır.

- Bayat ekmek içleri 1 bardak tavuk suyu ile ıslatlır.

- Cevizler iyice ezilir ve ezikdikten sonra çıkan yağ sos için kullanmak üzere ayrılır.

- Ekmek içi, dövülmüş ceviz ve sarımsaklar karıştırılır.

- Hazırlanılan bu malzemelere tavuklar da eklendikten sonra ayrılan ceviz yağı ile kırmızı biber kızdırılıp üzerinde gezdirilir.

- Son olarak 1 gün dinlendirilir.