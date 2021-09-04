Çeşme kavunu, coğrafi işaret tescili aldı

​​​​​​​Belediyeden yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yöreye has Çeşme kavunu için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığı bildirildi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile Çeşmeli kavun üreticilerini hasat yerlerinde ziyaret ettiğini belirtti.

LEZZETİ VE DAYANIKLIĞI ÖNE ÇIKIYOR

Oran, lezzeti ve dayanıklılığıyla öne çıkan Çeşme kavununun tescille koruma altına alınmasıyla pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlanacağını söyledi. Ekrem Oran, coğrafi işaret sayesinde de iç ve dış pazarlarda ürünlerini daha çok tanıtabilme imkanına kavuşacaklarını ifade etti.

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