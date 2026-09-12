Çetin Altay'dan Cem Yılmaz itirafı. "Korkudan hastaneye koştum"
12.09.2026 15:13
Her cuma NTV ekranlarında yayınlanan "Zincirleme Reaksiyon", Seda Öğretir moderatörlüğünde izleyiciyle buluşuyor.
Seda Öğretir’in moderatörlüğünü üstlendiği Zincirleme Reaksiyon’da bu hafta kalp sağlığı üzerine konuşuldu. Programın konuklarından Çetin Altay'ın Cem Yılmaz'la ilgili itirafı dikkat çekti.
NTV ekranlarında beşinci sezonuna başlayan Zincirleme Reaksiyon'un dün akşamki canlı yayınında hem ilginç diyaloglar hem de hayat kurtaran tıbbi bilgilere yer verildi. Programda, erken yaşta kaybettiğimiz sanatçılar hatırlatılarak "Sanatçıların kalbi daha mı erken yoruluyor?" sorusuna yanıt arandı.
CEM YILMAZ'A ÇAĞRI
Programın en çok konuşulan anı, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez’in Cem Yılmaz hakkındaki açıklaması oldu.
Cem Yılmaz'ın filmlerinde ve dizilerinde sigara içmesine tepki gösteren Bingür Sönmez: “Lütfen reklam filmlerinde, dizilerde sigara içmesin. Bundan sonra artık onu sigaraya karşı aktivist olarak görmek istiyoruz. Evet, çünkü çok zararlı. Orhan Kural Hocamız da defalarca mahkemeye vermişti kendisini, dizilerde sigara içiyor diye!” dedi.
Prof. Dr. Bingür Sönmez'in bu sitemi üzerine söz alan oyuncu Çetin Altay ise CemYılmaz ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:
“Biz Cem abiyle bir gün bir film setindeydik. Beraber bir yere gittiğimizde bana 'Bu adam sürekli beni mahkemeye veriyor' dedi."
Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçirdi ve anijyo oldu.
“ŞÜPHELENİNCE HASTANEYE GİTTİM”
Altay ardından daha önce “Ali Baba ve 7 Cüceler” adlı filmde birlikte çalıştığı Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesi sonrası yaşadığı korkuyu anlattı. Oyuncu, “Ben Cem abinin haberini aldığımda çok üzüldüm” dedi ve ekledi:
"Sonra sabah kalktım, yüzümde uyuşukluk vardı. Şüphelendim, doğru hastaneye gittim. Kalp, böbrek, ciğer ne kadar test varsa yaptırdım; çok şükür karaciğer yağlanması dışında bir şey çıkmadı.”
“KALP KUTSAL BİR ORGANDIR”
Kalbin tarih boyunca taşıdığı kutsal ve mistik değere değinen Prof. Dr. Bingür Sönmez ise “Mısır'da mumya yapılırken bütün iç organlar çıkarılır, sadece kalp yerinde bırakılır. Çünkü öbür alemde bütün günah ve sevaplar kalple hesaplanır. Tanzanya'da doktorluk yapan bir İskoç rahibi öldüğünde ise yerliler 'Kalp bize ait' diyerek kalbini çıkarmışlar ve cesedi İngiltere'ye kalpsiz göndermişlerdir. Kalp işte böyle kutsal bir organdır" dedi.
Programda kulak memesindeki çizgilerden uyku bozukluklarına kadar pek çok hayati konu da masaya yatırıldı.
Pazartesi sabahları iş stresinin etkisiyle kalp krizi riskinin yüzde 20 daha fazla olduğu belirtilirken, hastanelerde panik atak ile gerçek kalp krizini saniyeler içinde ayırt eden "Troponin" testinin önemi vurgulandı.
Türkiye'de yaygınlaşan kardiyoloji merkezleri ve stent teknolojisi sayesinde, kalp hastalıklarından ölüm oranının yüzde 42'den yüzde 30'lara düştüğü müjdesi verildi.