Çetin Altay'dan Cem Yılmaz itirafı. "Korkudan hastaneye koştum"

NTV ekranlarında beşinci sezonuna başlayan Zincirleme Reaksiyon'un dün akşamki canlı yayınında hem ilginç diyaloglar hem de hayat kurtaran tıbbi bilgilere yer verildi. Programda, erken yaşta kaybettiğimiz sanatçılar hatırlatılarak "Sanatçıların kalbi daha mı erken yoruluyor?" sorusuna yanıt arandı.

CEM YILMAZ'A ÇAĞRI

Programın en çok konuşulan anı, Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez’in Cem Yılmaz hakkındaki açıklaması oldu.

Cem Yılmaz'ın filmlerinde ve dizilerinde sigara içmesine tepki gösteren Bingür Sönmez: “Lütfen reklam filmlerinde, dizilerde sigara içmesin. Bundan sonra artık onu sigaraya karşı aktivist olarak görmek istiyoruz. Evet, çünkü çok zararlı. Orhan Kural Hocamız da defalarca mahkemeye vermişti kendisini, dizilerde sigara içiyor diye!” dedi.

Prof. Dr. Bingür Sönmez'in bu sitemi üzerine söz alan oyuncu Çetin Altay ise CemYılmaz ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

“Biz Cem abiyle bir gün bir film setindeydik. Beraber bir yere gittiğimizde bana 'Bu adam sürekli beni mahkemeye veriyor' dedi."