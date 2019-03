Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci orta kulak iltihabı nedeniyle hastaneye yatırıldı. Oğlu Ali’yi bırakacak kimsesi olmadığı için onunla hastanede yalnız kalan ünlü oyuncu duygularını sevenleriyle paylaştı. Düvenci, şunları yazdı:

“Hastahanede 2. günüm. Doktor bu gece de kalmamı istedi. Çok ağır bir orta kulak iltihabı atlatıyorum anladığım kadarıyla. Diğer bütün mikropları 24 saatte kovduk şükür. Sağlık her şeyin başı. Yine önemini hatırlattı. Babamızın bugün 39. Basamak oyunu var, hem de matine suare. Hal böyle olunca oğlumu koynuma almak zorunda kaldım. Çünküüü bakıcak kimse yok. Koyun koyuna öğle uykusu uyuduk. Çok iyi geldi. Hiç hayalinde olmayan şeyler yaşadığın oldu mu? Bu mesela benim için öyle birgün. Yine de şükür elbet. Sabah karşı odama mavi kod çağrısı oldu. Maalesef ve çok üzüldüm. Şükür be arkadaş. Sen kendini ne zaman böyle her şey birbirine girmiş hissettin? Bu da olur mu dediğin bir şey hiç geldi mi başına? Ben mücadeleye devam. Sol kulak hiç duymuyor. Beton dökülmüş gibi. Doktor geçecek 1-2 haftaya dedi bakalım. Serum üstüne serum yiyorum. Ama ne derim bilirsin bu da geçer yahu...”