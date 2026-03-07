Ceyhun Fersoy'dan eşi Begüm Öner'e: "Bebeğimizle musmutlu yıllar geçirelim"

"Seksenler" dizisinde birlikte rol alan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, 2015'te nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, aylar önce bebek beklediklerini duyurmuş ve bir kızlarını olacağını müjdelemişti.

KARYA BEBEK DÜNYAYA GELDİ



Geçtiğimiz hafta bebeklerine kavuşan ünlü çift, kızlarına Karya adını verdi. Doğum sonrası eşi ve kızının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Fersoy, ""Begüm çok iyi. Tabii normal ufacık bir ağrı sızı olacak ama o da geçecek. Karya, kızımız çok çok iyi. Size çok selam söylüyor" demişti.