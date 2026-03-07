Ceyhun Fersoy'dan eşi Begüm Öner'e: "Bebeğimizle musmutlu yıllar geçirelim"
07.03.2026 13:15
Begüm Öner annelikle ilgili "İnanılmaz bir duyguymuş. Evimiz bebek kokuyor" demişti.
Geçtiğimiz hafta kızını kucağına alarak ilk kez anne olan Begüm Öner, bugün 37 yaşına bastı. Ceyhun Fersoy da eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
"Seksenler" dizisinde birlikte rol alan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, 2015'te nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu çift, aylar önce bebek beklediklerini duyurmuş ve bir kızlarını olacağını müjdelemişti.
KARYA BEBEK DÜNYAYA GELDİ
Geçtiğimiz hafta bebeklerine kavuşan ünlü çift, kızlarına Karya adını verdi. Doğum sonrası eşi ve kızının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Fersoy, ""Begüm çok iyi. Tabii normal ufacık bir ağrı sızı olacak ama o da geçecek. Karya, kızımız çok çok iyi. Size çok selam söylüyor" demişti.
Begüm Öner, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına konuk olduğunda "Hayatım boyunca tiyatro yapmak istiyorum" demişti.
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Begüm Öner, bugün 37 yaşına bastı. Ceyhun Fersoy da eşinin doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
“GEÇEN SENEKİ DİLEĞİN GERÇEK OLDU SEVGİLİM”
Eşinin doğumhanede çekilen fotoğrafını paylaşan Fersoy, "Bugün dünyanın en güzel kadınının doğum günü. Geçen sene bir dilekte bulunmuştun, o gerçek oldu sevgilim" ifadelerini kullandı.
Müjdat Gezen imzalı "Gırgıriye Müzikali"nde rol alan Ceyhun Fersoy, sözlerine "Bebeğimizle musmutlu yıllar geçirelim. İyi ki doğdun" diye devam etti.
Çiçeği burnunda anne Begüm Öner de eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve kendi sosyal medya hesabından paylaştı.