Ceylan Ertem: 5 yıldır takip ve taciz ediliyorum

Sanatçı Ceylan Ertem, Twitter hesabından 5-6 yıldır bir kadın tarafından takip ve taciz edildiğini açıkladı.



Ertem, tacizcinin kendisine yakın olmak için yaşadığı şehre taşındığını, farklı şehirlerde yemek yerken, tatil yaparken karşısına çıktığını dile getirdi.

Kadın tacizcinin kendisiyle birlikte olabilmek için cinsiyet değiştirdiğini söyleyen Ertem, şahsın kendisinin en sevdiği erkek ismini aldığını da belirtti.

Ertem'in açıklamaları şu şekilde:

"1 yıl içerisinde bu kadın dinleyicim bana olan hislerini yazmaya başladı. Ben de bu ilişkinin asla bir dinleyici-müzisyen ilişkisinden öte olmayacağını kendisine NET olarak belirttim. Sonra bir yere müzik dinlemeye gittiğimde bu kişi yan masada şarap içerken, tatile gittiğim şehirlerde yol kenarında dikilirken de gözüme çarpmaya başladı. İşin dozunu arttırdı ve her yerde takip edilmeye başlandım" dedi.

"BENİM İÇİN CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ"



Ertem, İzmir'de yaşayan kişinin o dönem yaşadığı Anadolu Hisarı'na taşındığını belirtirken, "Hediyeler, her konsere gelen çiçekler ile canım sıkılıyordu ve bir kez daha bu işin olmayacağını, kendi hayatına odaklanması gerektiğini AÇIKÇA belirttim. Bu olaydan sonra bu şahıs cinsiyet değiştirdiğini yazdı. Hatta bu değişimin ‘benim için’ olduğunu yazdı, yaşadığı sürecin tüm ayrıntılarını da yazdı, zaten ben de gözlerimle görüyordum. Adını en sevdiğim erkek isminden seçti" açıklamalarında bulundu.

"YAŞADIĞIM KÖYDE DURMADAN DOLAŞIP, BENİ ARIYOR"



Ertem, "Bir dönem bir sevgilim olduğunda ‘bana bunu nasıl yaparsın’ minvalinde mesajlar gönderdi. Güvendiğim kişiler böyle tavsiye ettiği için 2 sene kadar tüm iletişimimi kestim. Bunun çare olacağını, karşı tarafın ilgisini kaybedeceğini umdum. Nereye taşınsam, nerede konser versem, nerede tatil yapsam sürekli gördüğüm bir yüz bu yüz. Bu arada, yaşadığım yeri ‘yine’ öğrendiğini ve yaşadığım köyde durmadan dolaşıp beni aradığını yazmış son olarak" dedi.



Ceylan Ertem, tacizcinin son olarak 'hayranıyım' diyerek sanatçı adına bir restorana yemek siparişi verdiğini, restoranın fatura göndermesiyle de şu anda yaşadığı adresi öğrendiğini söyledi.



"ÖZGÜRLÜĞÜMÜ, HAYATIMI KISITLIYOR, KORKUTUYOR"



"Biraz evvel gönderdiği yemekler evime geldi. Ve bardağı taşıran son damla oldu. Nereye gitsem aklıma geliyor. Tedirgin oluyorum. Yoruldum. Gerçekten kalbim hızla çarpıyor. Şu an Covid tedavim devam ediyor ve bir de bunu düşünüyorum. Özgürlüğümü, hayatımı kısıtlıyor, korkutuyor. Bunları yazarken ellerim titriyor. Covid durumum geçer geçmez savcılığa gideceğim" dedi.