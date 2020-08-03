Charlize Theron: Bay Doğru'yu aramıyorum

Cevizli baklava sevdiğine dair açıklamalarıyla kısa süre önce gündeme gelen dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron yeni bir açıklama yaparak dikkatleri tekrar üstüne çekti. Mirror'ın haberine göre Theron, bir daha asla sevgilisiyle aynı evde yaşamayacağını söyledi.

"YAN DAİREYE GEÇMESİNİ TERCİH EDERİM"



Kızının kendisine bir ilişki bulması konusunda ısrarcı olduğunu söyleyen ancak 10 yıldır ilişkilerinin hiçbirinde aynı evde yaşamayı tercih etmeyen Theron, kendisiyle çok mutlu olduğunu ve eğer gelecekte herhangi bir ilişki yaşamaya başlarsa sevgilisinin yan daireye geçmesini tercih edeceğini söyledi.

Ünlü oyuncunun Jackson ve August adında 2 çocuğu var

"ÇOÇUKLARIMI BÜYÜTMEYE ODAKLANDIM"



44 yaşındaki ünlü oyuncu Bay Doğru’yu aramaktansa, iki çocuğunu büyütmeye odaklanmanın çok daha önemli olduğunu savundu.



"BUNUN İÇİN ÇOK YAŞLIYIM"



Theron "Bir daha herhangi biriyle yaşayıp yaşayamayacağımı bilmiyorum. Açık olmak gerekirse, yan daireyi satın almak zorunda kalabilirler. Bir daha bu tip şeylerle uğraşmaya tahammül edebilir miyim bilmiyorum. Bunun için çok yaşlıyım" dedi.