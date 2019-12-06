Charlize Theron: Harvey Weinstein yalan konusunda sınır tanımıyordu

20 Aralık 2019'da Roger Ailes'a ilişkin cinsel istismar iddialarını konu alan Skandal (Bombshell) filmiyle beyaz perdede boy gösterecek olan Charlize Theron, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanan eski yapımcı Harvey Weinstein hakkında ses getirecek açıklamalarda bulundu. Hollywood yıldızı, New York Times'a verdiği röportajda Ailes'ın davranışının Weinstein'ın davranışlarına birebir benzediğini söyledi.

"BİRLİKTE OLDUĞUMUZU SÖYLEDİ"

44 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: Weinstein bunu herkese yaptı. Kadınları birbirine düşürmek mi? Bu konuda gerçekten çok, çok iyiydi. "Bu film için Gwyneth (Paltrow) ile konuşuyorum…" gibi sözleri vardı. Söylediklerinden biri Renée (Zellweger) ve benim iş bulmak için onunla birlikte olduğumuz yönündeydi. Hiçbir sınır tanımıyordu. Cinsel tacizlerde bile bizi karşı karşıya getirirdi.



Theron, Skandal filminde Megyn Kelly karakterine hayat veriyor

BİRÇOK PROJEDE BİRLİKTE ROL ALDI

Theron 90'ların sonu ve 2000'lerin başında, aralarında Tanrı'nın Eseri, Şeytanın Parçası (The Cider House Rules, 1999), Çeteler Savaşı (The Yards, 2000) ve Soygun'un (Reindeer Games, 2000) da olduğu birkaç filmde Weinstein'la birlikte çalışmıştı.



SKANDAL (BOMBSHELL) FİLMİNİN KONUSUN



Skandal, dünyayı sarsan ve büyük olay yaratan Fox News'in kurucusu ve CEO'su olan Roger Ailes'in taciz skandalının perde arkasında yaşananları konu ediyor. 2016 yılında televizyon yorumcusu Gretchen Carlson, ardından Megyn Kelly ve daha birçok kadın, Roger Ailes’in tacizine maruz kaldığını açıklamıştı. Filmde, taciz olayının su yüzüne çıkması ile yaşananlar ve tacizde bulunan medya patronunun perde arkasındaki öyküsü gözler önüne seriliyor.