Chris Hemsworth: Ne yazık ki oğlumun en sevdiği süper kahraman Thor değil

Thor filminin yıldızı Chris Hemsworth, oğlunun en sevdiği süper kahramanın kim olduğunu açıkladı. 37 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, beklendiği gibi oğlunun en çok Thor’u sevmediğini söyledi.



Çekimleri hale süren yeni filmi Thor: Love and Thunder’ın setinden fotoğraf paylaşan Hemsworth, fotoğrafta yedi yaşındaki ikizleri Tristan ve Sasha’dan biriyle görülüyor. Ünlü oyuncu, eğlenceli paylaşımında, oğlunun büyüyünce ne olmak istediğini yazdı.



Hemsworth, “Küçük adamımın elini tuttum ve ona antika soruyu sordum. ‘Büyüyünce ne olacaksın?’. ‘Baba, Süpermen olmak istiyorum’ dedi. Şanslıyım ki iki çocuğum daha var” mesajını yazdı.



Elsa Pataky ile evli olan Hemsworth’un erkek ikizlerinin yanı sıra 9 yaşında India Rose adında bir kızı bulunuyor.