Chris Hemsworth, Thor gibi görünebilmek için günde 8 öğün yiyor

Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı Thor karakterinde zirve yapan Chris Hemsworth'ün dublörü Bobby Holland Hanton, Page Six'e konuştu. 13 filmde Hemsworth ile birlikte rol alan Hanton, "İşini çok ama çok ciddiye alıyor ve vücudunun aldığı şekil olağanüstü. Bu hedefleri gerçekleştirmek için gerçek bir süreç söz konusuydu. Sanırım son 10 yılda bunu yapmanın yollarını bulmayı başardık" dedi.

"HER ŞEY TUTARLILIKLA İLGİLİ"

Independent Türkçe'nin haberine göre, 37 yaşındaki oyuncuyla 8 yaşından beri arkadaş olan antrenörü Luke Zocchi'ye göreyse her şey tutarlılık, sıkı çalışma ve doğru yiyeceklerle beslenmeyle ilgili.

"BİNLERCE KALORİYE İHTİYAÇ DUYUYOR"



Zocchi, Avengers yıldızının en çok vücudunu geliştirmek için yeteri kadar besin tüketirken zorlandığını söyledi. Luke Zocchi "Thor gibi filmlere hazırlanmaya başladığımızda besinlerde büyük bir artış oldu. Günde 6 veya 8 öğün yiyordu. Mevcut kas kütlesini sağlayabilmek için binlerce kaloriye ihtiyaç duyuyor" dedi.

"İKİ SAATTE BİR 450 KALORİ"

Luke Zocch Hollywood yıldızının büyük porsiyonlar yerse çok şişkin hissettiğini, bu yüzde öğünleri 450 kalorilik 8 parçaya böldüklerini ve Her iki saatte bir yiyerek 450 kalori almaya çalıştıklarını açıkladı.

KÜÇÜK ÖĞÜRLER DE VAR

Kişisel antrenör, Hemsworth'ün günde biftek, tavuk, balık veya beyaz pirinçli tatlı patates gibi besinlerin yer aldığı birkaç büyük öğün yerken diğer öğünlerde protein içecekleri gibi daha küçük öğünler tükettiğini söyledi.

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