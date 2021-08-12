Chris Hemsworth'e çocuklarından doğum günü pastası

Avustralyalı aktör Chris Hemsworth, sosyal medyadan doğum günü paylaşımı yaptı. Dün 38 yaşına giren üç çocuk babası oyuncu, çocuklarının kendisi için yaptığı pastanın fotoğrafını yayınladı.



Thor filminin yıldızı, paylaşımında, “Tüm doğum günü mesajlarına teşekkür ederim. Ailemle destansı bir gün geçirdim ve çocuklarımın, dev şekerli neşe yığınına yumulmadan önce yaptıkları bu harika pastanın yüzde 75'ini yemeyi başardım. Hepinizi seviyorum” notunu yazdı.

Pastayı, Hemsworth’ün eşi Elsa Pataky ile birlikte 9 yaşındaki kızı India ve 7 yaşındaki ikiz oğulları Tristan ile Sasha hazırladı.



Ailesinin, sörf yapmayı seven ve sık sık Avustralya’nın okyanus kıyılarında sörf yaparken fotoğrafları çıkan ünlü aktöre sörf temalı bir pasta yaptığı görüldü.