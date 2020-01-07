Chris Hemsworth'ten Avustralya yangını için bir milyon dolar bağış

Chris Hemsworth, Avustralya'da aylardır süren ve halen söndürülemeyen büyük yangınla mücadele edenler için bir milyon dolarlık bağış yaptı.

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Ünlü oyuncu Chris Hemsworth, Avustralya’daki büyük yangınla mücadele edenleri desteklemek için bir milyon dolar bağışladı.

36 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, Instagram sayfasında yayınladığı videoda, hayranlarına da Avustralya için destek çağrısında bulundu.  

Hemsworth, “Sizin gibi ben de Avustralya’daki yangınla mücadele edenleri desteklemek istiyorum. Ailem ve ben bir milyon dolarlık katkı sağlıyoruz. Umarım siz de buna dahil olursunuz. Her bir peni çok önemli dolayısıyla ne kadar katkıda bulunursanız minnettar olacağım” dedi.

Avustralya'da eylül ayından bu yana yangınlar sürüyor. Avustralya'nın birçok noktasında devam eden yangınlar son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte bazı yerleşim yerlerinde söndürülse de tehlike halen devam ediyor. Yangınlarda can kaybı 25'e ulaşırken onlarca kanguru ve koala telef oldu.

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