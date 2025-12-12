Chris Isaak, Türkiye'ye geliyor. İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak

Dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı ve aktör Chris Isaak, Türkiye'de müzikseverlerle buluşacak. Ünlü isim, 20 Haziran 2026 akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak.

"Wicked Game", "Baby Did a Bad, Bad Thing" ve "Blue Hotel" gibi şarkılarıyla tüm dünyada milyonlarca dinleyiciye ulaşan Platin plak sahibi ve Grammy adayı Isaak, 13 stüdyo albümü ve 12 hit single çalışmasına imza attı.

Kariyerinde 40 yılı geride bırakan sanatçının müzikleri ayrıca "Eyes Wide Shut", "True Romance", "Blue Velvet" ve "Wild at Heart"in arasında olduğu birçok filmde yer aldı.

69 yaşındaki Chris Isaak, Americana Honors tarafından "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü. Chris Isaak, Geçen yıl efsane albümü "Heart Shaped World"ün 35'inci yılını kutlayan ünlü sanatçının albümünde yer alan “Wicked Game” şarkısı, dünya çapındaki büyük çıkışını simgeliyor.