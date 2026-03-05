Chris Isaak'ten Türkiye konserleri öncesi mesaj. "Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum"
Chris Isaak'in "Wicked Game", "Baby Did a Bad, Bad Thing" ve "Blue Hotel" adlı şarkıları dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaştı.
"Wicked Game", "Blue Hotel" gibi popüler şarkılarıyla tanınan Chris Isaak, Türkiye'ye geliyor. Ünlü şarkıcı, konserler öncesi Türk hayranlarına mesaj gönderdi.
Dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı ve aktör Chris Isaak, Türkiye'de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yaz çıkacağı Türkiye turnesinde; Ankara, İstanbul ve İzmir'de konser verecek olan usta isim, Türk hayranlarına özel bir mesaj gönderdi.
Isaak mesajında, "Merhaba Türkiye. Ben Chris Isaak. Haziran'da İzmir, Ankara ve İstanbul'da sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
HAZİRAN AYINDA ÜÇ FARKLI İLDE ÜÇ KONSER
69 yaşındaki ünlü sanatçı, 16 Haziran'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 18 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi, 20 Haziran'da ise İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.
Chris Isaak, Americana Honors tarafından "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görüldü.
"Wicked Game", "Baby Did a Bad, Bad Thing" ve "Blue Hotel" gibi şarkılarıyla tüm dünyada milyonlarca dinleyiciye ulaşan Platin plak sahibi ve Grammy adayı Isaak, 13 stüdyo albümü ve 12 hit single çalışmasına imza attı.
Kariyerinde 40 yılı geride bırakan sanatçının müzikleri ayrıca "Eyes Wide Shut", "True Romance", "Blue Velvet" ve "Wild at Heart"in arasında olduğu birçok filmde yer aldı.