Chris Isaak'ten Türkiye konserleri öncesi mesaj. "Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum"

Dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı ve aktör Chris Isaak, Türkiye'de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu yaz çıkacağı Türkiye turnesinde; Ankara, İstanbul ve İzmir'de konser verecek olan usta isim, Türk hayranlarına özel bir mesaj gönderdi.

Isaak mesajında, "Merhaba Türkiye. Ben Chris Isaak. Haziran'da İzmir, Ankara ve İstanbul'da sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

HAZİRAN AYINDA ÜÇ FARKLI İLDE ÜÇ KONSER



69 yaşındaki ünlü sanatçı, 16 Haziran'da İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 18 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi, 20 Haziran'da ise İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.