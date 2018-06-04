Geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerini kucaklarına alan John Legend ve Chrissy Teigen, New York’tan 6.7 milyon pound’a (yaklaşık 42 milyon TL) bir ev satın aldı.
İki yaşında Luna ve iki haftalık Miles adında kızları olan ikili, önümüzdeki günlerde Manhattan’a taşınmayı planlıyor. 2016 yılında yaşadıkları Nolita mahallesine dönen ünlü çiftin yeni dairesinde, üç yatak odası bulunuyor.
Öte yandan 32 yaşındaki Teigen geçtiğimiz yıl yanakları dışında yüzünün pek çok bölgesinde estetik müdahale bulunduğunu itiraf etmişti.
Chrissy Teigen ile John Legend taşınıyor
Yaşam
Ünlü model Chrissy Teigen şarkıcı John Legend yeni bir ev satın aldı.
Geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerini kucaklarına alan John Legend ve Chrissy Teigen, New York’tan 6.7 milyon pound’a (yaklaşık 42 milyon TL) bir ev satın aldı.