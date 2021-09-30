Chrissy Teigen kaybettiği oğlunu andı

Ünlü model Chrissy Teigen, hayatının en acılı yıl dönümünü yaşıyor. Geçen sene ekim ayında üçüncü çocuğuna kavuşmak için gün sayarken doğumdan önce bebeğini kaybeden Teigen, oğlunu duygusal bir paylaşımla andı. Müzisyen eşi John Legend ile hastane yatağında çekilen bu fotoğrafı yayınlayan ünlü model, gönderisine "Ve neredeyse sahip olacağımız oğlumuza... Bir yıl önce sen bana hayal edebileceğim en büyük acıyı verdin" diye yazdı.



ANNE VE BABAN SENİ SONSUZA KADAR SEVECEK



Chrissy Teigen daha sonra da sözlerine ölen bebeğinin, kendisine bu kadar büyük bir acıdan sonra bile hayatta kalabileceğini gösterdiğini ekledi. Teigen, mesajını "Bunu istemesem bile..." diye sürdürdü.



Bebeğine bakamadığını belirten Chrissy Teigen, "Ama sen geldin ve gittin. Bana kendimi sevmeyi ve kendime bakmayı, çünkü bedenlerimizin değerli ve hayatın bir mucize olduğunu gösterdin" dedi. Teigen, mesajını "Anne ve baba seni sonsuza kadar sevecek" sözleriyle sonlandırdı.



ELEŞTİRİLMİŞTİ



Öte yandan Teigen'ın bebeğini kaybettikten sonra hastane odasından yaptığı paylaşımlar, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti. Instagram hesabından yaşadığı üzücü deneyimini anlatan bir makale yayınlayan Chrissy Teigen, aynı zamanda neden o fotoğrafları paylaştığını da açıklamıştı.



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