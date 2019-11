Chrissy Teigen: Yaşayan en seksi erkek, bana sandviç hazırladı

People dergisi, John Legend’i; Chris Hemsworth, Dwayne Johnson ve Idris Elba gibi isimlerin ardından “Yaşayan en seksi erkek” seçti.

"BENİM AÇIMDAN HOŞ DEĞİL"



41 yaşındaki Amerikalı sanatçı adının, “2019’un yaşayan en seksi erkeği” olarak açıklanmasının ardından People dergisine, “Çok heyecanlıydım ama aynı zamanda biraz da korkuyordum, çünkü çok fazla baskı vardı. Şimdi herkes benim bu unvanı taşıyacak kadar seksi olup olmadığımı görmek isteyecek. Idris Elba’yı da takip ediyorum ve bu hiç adil değil ve benim açımdan hoş değil” şeklinde esprili bir yorum yaptı.



Legend'ın 2 çocuk annesi model eşi Chrissy Teigen da eşinin yeni unvanına esprili bir şekilde yaklaştı. Eşiyle Idris Elba'nın fotoğraflarını yan yana paylaşan Teigen bununla da yetinmeyip Twitter hesabından yazdığı “Yaşayan En Seksi Erkek, az önce bana bir sandviç hazırladı” sözleriyle, takipçilerini güldürdü.

the sexiest man alive just made me a ham sandwich