Ünlü oyuncu Christina Ricci, ikinci çocuğuna hamile. 41 yaşındaki Amerikalı oyuncu, dün, bebeğinin ultrason fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak, "Hayat güzelleşmeye devam ediyor" notunu yazdı. Ricci'nin paylaşımının ardından tebrik mesajları yağdı.

Ünlü oyuncu, ayrıldığı eşi James Heerdegen'e geçen yıl boşanma davası açmıştı. Bu durumda, ikinci çocuğun babasının kim olduğu bilinmiyor.

Pan Am, Now & Then ve Grey’s Anatomy adlı yapımlarla tanınan Ricci, Heerdegen ile 2013'te evlenmişti. Çiftin bir yıl sonra Freddie adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

Çiftin evliliği peri masalı gibi sürmedi. Ricci, 2020'de boşanma davası açmadan bir gün önce yapımcı eşine karşı koruma kararı aldırmıştı.

Mahkeme belgelerine göre Ricci, 7 yaşındaki oğlunun velayetini almak istiyor.

"ANNE OLMAK IŞIK HIZINDA BÜYÜMEYE ZORLAR"

Ricci, 2017'de The Edit'e verdiği röportajda, oğlu Frankie'nin doğumundan sonra nasıl “tamamen farklı bir insan” haline geldiğini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, “Evlilik, sizin bir şeylerle başa çıkarken kusurlarınızı gösterir, ama çocuk sahibi olmak sizi ışık hızında büyümeye zorlar” demişti.