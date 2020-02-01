Ciara üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor

Amerikan futbolcusu Russel Wilson ile evli olan Ciara, üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Hamileliğinin son aylarına yaklaşan şarkıcı, müjdeli haberi Instagram’dan verdi.

Fotoğrafın altına, “3 numara” diye yazan yıldıza, binlerce tebrik mesajı yağdı.

Şu sıralar eşi Russell Wilson ile Turks&Caicos Adaları’nda tatil yapan Ciara’nın, iki çocuğu bulunuyor.



"ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ"



2014 yılında rapçi Future’den bir erkek çocuğu dünyünyaya getiren Ciara’nın mutluluğu yarıda kalmıştı çünkü nişanlısı Future’un kendisini hamileyken aldattığını öğrenmişti.

Ünlü çift sosyol medya hesaplarından çocuklarıyla yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor

Oğlu henüz çok küçükken Future ile yollarını ayıran şarkıcı aradığı aşkı Amerikan futbolcusu Russel Wilson ile yakaladı ve 2016'daki evliliğinden sonra kısa süre sonra kızını kucağına aldı.