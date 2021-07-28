Cimilli İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Özer yeniden yoğun bakımda

Daha önce corona virüse yakalanan ve bir süre yoğun bakımda tedavi görüp ardından taburcu olan Cimilli İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Özer yeniden yoğun bakıma alındı.

28.07.2021 - 11:07

Cimilli İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Özer yeniden yoğun bakımda

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Virüse yakalanan şarkıcı Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı

Virüse yakalanan şarkıcı Cimilli İbo yoğun bakımdan çıktı

Geçtiğimiz yıl eylül ayında yakalandığı corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınan Cimilli İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Özer yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Cimilli İbo, yoğun bakıma alındı. Karadenizli şarkıcınun böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyona rastlandı.

İstanbul Başkent Üniversite Hastanesi'nde bulunan Cimilli İbo için 0+RH VE 0-RH trombosit kana ihtiyaç olduğu öğrenildi.

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