Cimilli İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Özer yeniden yoğun bakımda

Geçtiğimiz yıl eylül ayında yakalandığı corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınan Cimilli İbo lakaplı şarkıcı İbrahim Özer yapılan müdahalelerin ardından sağlığına kavuşmuştu.



Yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Cimilli İbo, yoğun bakıma alındı. Karadenizli şarkıcınun böbrek yetmezliği ve kanında aşırı enfeksiyona rastlandı.



İstanbul Başkent Üniversite Hastanesi'nde bulunan Cimilli İbo için 0+RH VE 0-RH trombosit kana ihtiyaç olduğu öğrenildi.

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