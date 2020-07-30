Çin usulü ballı susamlı tavuk tarifi: Ballı susamlı tavuk nasıl yapılır?

Çin mutfağının en çok tercih edilen yemeklerinden ballı susamlı tavuk yemeği malzemeleri nedir? Ballı susamlı tavuk nasıl yapılır? Masterchef ballı susamlı tavuk tarifi..

ntv.com.tr 30.07.2020 - 11:59

Çin usulü ballı susamlı tavuk tarifi: Ballı susamlı tavuk nasıl yapılır?

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MasterChef yarışmasında söz edilen Çin usulü susamlı ballı tavuk tarifi merak konusu oldu. İşte susamlı ballı tavuk tarifi...

MALZEMELER

3 Adet Tavuk Göğsü
3 Adet Yumurta
5 Kaşık Mısır Nişastası
5 Diş Sarımsak
5 Kaşık Bal
4 Kaşık Ketçap
6 Kaşık Soya Sos
4 Kaşık Esmer şeker
6 Kaşık Susam
2 Kaşık Susam Yağı
Limon ( yarım )
Tuz
Karabiber
2 Adet Taze Soğan ( yeşil kısımları )

BALLI SUSAMLI TAVUK NASIL YAPILIR?

Tavuk göğüslerini kuşbaşı olacak şekilde doğrayın. Yumurta ve nişastayı bir kap içinde tamamen karıştırın. Doğradığınız tavuklarınızı bu karışım içine bulayarak kızgın ve derin yağ içinde kızartın.

Bir karıştırma kabı alın ve kap içinde ezilmiş sarımsak ile beraber kavrulmuş susam ve bal, soya sosu, ketçap, susam yağı, esmer şeker ile beraber tuz ve karabiberi iyice homojen bir karışım haline gelene kadar karıştırın.

Bu sosu kapaklı bir tava içine alın ve ısıtın, ardından kızartmış olduğunuz tavukları da bu tavaya koyarak kapağı kapatın ve 20 ya da 25 dakika kadar tavukları bu kapta tutun.

Böylece tavuklar sosu tamamen çekecektir. Bu aşamada ateşin kısık tutulması çok önemlidir. Yavaş pişme yemeğin özdeşleşmesini sağlayacaktır.

Yemeğin piştiğine emin olduğunuzda bir servis tabağına alın ve üzerine ince bir şekilde kıydığınız taze soğanları serpin. İsterseniz birazda kaşar peynir rendeleyerek ve kıtır ekmek parçaları ile tatlandırarak servis etmeniz mümkün.

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