Çin usulü ballı susamlı tavuk tarifi: Ballı susamlı tavuk nasıl yapılır?

MasterChef yarışmasında söz edilen Çin usulü susamlı ballı tavuk tarifi merak konusu oldu. İşte susamlı ballı tavuk tarifi...

MALZEMELER

3 Adet Tavuk Göğsü3 Adet Yumurta5 Kaşık Mısır Nişastası5 Diş Sarımsak5 Kaşık Bal4 Kaşık Ketçap6 Kaşık Soya Sos4 Kaşık Esmer şeker6 Kaşık Susam2 Kaşık Susam YağıLimon ( yarım )TuzKarabiber2 Adet Taze Soğan ( yeşil kısımları )

BALLI SUSAMLI TAVUK NASIL YAPILIR?



Tavuk göğüslerini kuşbaşı olacak şekilde doğrayın. Yumurta ve nişastayı bir kap içinde tamamen karıştırın. Doğradığınız tavuklarınızı bu karışım içine bulayarak kızgın ve derin yağ içinde kızartın.



Bir karıştırma kabı alın ve kap içinde ezilmiş sarımsak ile beraber kavrulmuş susam ve bal, soya sosu, ketçap, susam yağı, esmer şeker ile beraber tuz ve karabiberi iyice homojen bir karışım haline gelene kadar karıştırın.

Bu sosu kapaklı bir tava içine alın ve ısıtın, ardından kızartmış olduğunuz tavukları da bu tavaya koyarak kapağı kapatın ve 20 ya da 25 dakika kadar tavukları bu kapta tutun.

Böylece tavuklar sosu tamamen çekecektir. Bu aşamada ateşin kısık tutulması çok önemlidir. Yavaş pişme yemeğin özdeşleşmesini sağlayacaktır.



Yemeğin piştiğine emin olduğunuzda bir servis tabağına alın ve üzerine ince bir şekilde kıydığınız taze soğanları serpin. İsterseniz birazda kaşar peynir rendeleyerek ve kıtır ekmek parçaları ile tatlandırarak servis etmeniz mümkün.

