Çin'de evcil hayvanlar "iş hayatına" atılıyor: Mama parası için çalışıyorlar

Çin’de hızla artan hayvan kafeleri, evcil hayvanların "mama parası" kazanmasını sağlıyor.

Fujian eyaletinin Fuzhou kentinde yaşayan 27 yaşındaki doktora öğrencisi Jane Şue, 2 yaşındaki Samoyed cinsi köpeği OK’i yarı zamanlı bir işe başlatarak onun da sosyal bir hayat yaşamasını sağladı.

OK, kafede diğer köpeklerle oynayarak hem kendini eğlendiriyor hem de sahiplerine tasarruf ettiriyor.

Hayvan kafesi işi Çin'de büyüyor. Ziyaretçiler genelde 30'la 60 yuan (145-290 Türk lirası) arasında değişen giriş ücretlerini vererek dükkanda dolaşan hayvanları seviyor.



Giriş parası istemeyen bazı mekanlarda yalnızca bir kahve siparişi vermek de yeterli oluyor.

Pek çok kişi de evcil hayvanlarını kafelere gönderiyor. Bazıları insanlar gibi sabah işe gidip akşam evlerine dönüyor.



Bir kafe sahibi, "Kedi kafesinde çalışma karşılığında ne maaş veriliyor?" sorusunu sorduğu paylaşımında, çalışan kedinin vergiler düştükten sonra 5 kedi maması konservesi aldığını belirtti. Ancak herkes bu şansa erişemiyor. 33 yaşındaki öğretmen Xin Xin, kedisi Zhang Bu’er için iş bulmakta zorluk çekiyor.

Adı "Aptal değil" anlamına gelen Zhang Bu’er'in CV'si 8 Eylül'de ​​Xiaohongshu'ya konsa da Pekin'de ona iş veren çıkmamış.



Çin'deki ilk kedi kafesi 2011 yılında Guangzhou'da açıldı ve 2023 itibarıyla bu sayı 4 bini geçti. Evcil hayvanların sosyal hayatta yer bulması, modern yaşamın yeni bir parçası haline geliyor.