Çin'de sinema gişesinde rekor hasılat

Çin'de bu yıl sinemalarda elde edilen gişe hasılatı açıklandı. Xinhua'nın haberine göre, Çin Film İdaresi, bu yılın sinema gişe hasılatının 13 Aralık itibarıyla 50 milyar yuana (7,08 milyar dolar) ulaştığını duyurdu.

Çin yapımı filmlerin gişe gelirleri, toplam hasılatın yüzde 81,9'unu oluştururken gişede 100 milyon yuan (14,1 milyon dolar) barajını aşan 50 filmden 33'ü yerli yapımlar oldu.

Animasyon filmleri “Ne Zha 2” ile “Zootopia 2”, komedi filmi “Çin Mahallesi Dedektifi 1900” ve Çin'de İkinci Dünya Savaşı ve öncesindeki Japon işgalini anlatan tarihi filmler "Haklara Ölüm" ve "Bağlarından Çözülmüş Kötülük", en fazla gişe hasılatı elde eden ilk 5 film arasında yer aldı.