Çinili Göl’de bir ilk: Ekstrem sporu yapıldı
05.11.2025 11:37
DHA
DHA
Niğde’de Bolkar Dağları’nda yer alan doğal güzelliğiyle ünlü Çinili Göl, ilk kez bir kano gezintisine ev sahipliği yaptı.
AFAD Niğde İl Müdür Yardımcısı Emirhan Özdemir, Bolkar Dağları’ndaki buzul göllerinin en büyüğü olan Çinili Göl’de kano ile gezinti yaparak bölgede bir ilke imza attı.
İl Müdür Yardımcısı Özdemir yaptığı açıklamada, “Çinili Göl’de ilk ekstrem sporlardan kano faaliyetimizle tarihe geçiyoruz. Bolkar Dağları'nda yer alan buzul göllerinin en büyüğü, Kuvaterner döneminin Pleistosen çağında Anadolu’nun yüksek dağlarında oluşmuş bir buzul gölüdür” ifadelerini kullandı.