Çirkin dizisi başlıyor. Meryem ve Kadir için yeni dönem

Yeni sezon öncesi yayınlanan ikinci tanıtım, Kadir ve Meryem cephesinde yaşanacak gelişmelerin ilk ipuçlarını verdi. İlk sezon boyunca yaşadıklarıyla birçok kez karşı karşıya gelen Kadir ve Meryem’in hikâyesi, ikinci sezonda yeni bir döneme giriyor. Meryem’in hapse girmesine büyük öfke duyan Kadir’in yaşananların hesabını sormaya kararlı hali dikkat çekerken, Kadir ve Meryem arasındaki yakınlaşma ise ikilinin ilişkisini yeni bir noktaya taşıyor.

MERYEM SAHNEYE ÇIKIYOR

Fragmanda dikkat çeken bir diğer an ise Meryem’in sahneye çıkması oldu. Meryem’in sesi ona yepyeni kapılar mı açacak, yoksa Cennet Anay’la arasındaki bağları kopma noktasına mı getirecek?

Bir yanda yaşananların öfkesini taşıyan Kadir, diğer yanda kendi yolunu çizmeye çalışan Meryem... İkilinin giderek yakınlaşması ve çevrelerindeki çatışmaların büyümesi, ikinci sezonda Kadir ve Meryem’i yeni sınavlarla karşı karşıya bırakacak.

Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı Çirkin, yeni sezonuyla 20 Eylül Pazar 20.00’de Star’da.