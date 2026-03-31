Çirkin dizisi ilk bölümüyle beğeni topladı
31.03.2026 13:17
Yapımını 25 Film’in üstlendiği "Çirkin" dizisi yeni bölümleriyle her pazar Star'da.
Star TV'nin iddialı yeni dizisi Çirkin, 29 Mart Pazar akşamı ilk bölümüyle ekranlara geldi. Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un başrol oynadığı dizi beğeni topladı.
Senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın üstlendiği "Çirkin" dizisi 29 Mart'ta izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı “ Çirkin ”, hem hikayesi hem oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, ilk bölümüyle de beğeni topladı.
Çirkin dizisinde Derya Pınar Ak Meryem'e, Çağlar Ertuğrul ise Kadir'e hayat veriyor.
ÇİRKİN İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Çirkin" dizisinin ilk bölümünde; Meryem ve Kadir'in hayatlarına dair detaylar gözler önüne serilirken; kendisine emanet edilen kulübü kaybetmek istemeyen Kadir ise Ökkeş'in oğlu Engin’in kumar borcunu ödemek için yeni bir plan yaptı. Meryem'e miras kalan arazileri duyan Kadir, çirkin lakabını taktığı Meryem'e evlenme teklif etti. İkilinin gizli nikahı başta Cennet olmak üzere herkese sürpriz olurken; Kadir'e zor da olsa ulaşan Meryem, Lale ile ilk kez karşılaştı.
ÇİRKİN 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
“Çirkin” dizisinin ikinci bölüm fragmanında ise Kadir ile Lale'nin ilişkisini öğrenen Meryem'in yaşadığı hayal kırıklığı ve Ökkeş'in kızı ile Kadir'in fotoğrafını görmesi dikkat çekti.
”Çirkin" dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Olgun Toker, Cahit Gök, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan gibi isimler yer alıyor.