Çirkin dizisi ilk bölümüyle beğeni topladı

ÇİRKİN İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Çirkin" dizisinin ilk bölümünde; Meryem ve Kadir'in hayatlarına dair detaylar gözler önüne serilirken; kendisine emanet edilen kulübü kaybetmek istemeyen Kadir ise Ökkeş'in oğlu Engin’in kumar borcunu ödemek için yeni bir plan yaptı. Meryem'e miras kalan arazileri duyan Kadir, çirkin lakabını taktığı Meryem'e evlenme teklif etti. İkilinin gizli nikahı başta Cennet olmak üzere herkese sürpriz olurken; Kadir'e zor da olsa ulaşan Meryem, Lale ile ilk kez karşılaştı.