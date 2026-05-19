Çirkin dizisi sezona zirvede veda etti

Meryem, sevdiği adamın hayatı mahvolmasın diye Gürkan'ı vurduğunu polise itiraf ederken, intikam ateşiyle yanan Tekin de aracını Kadir’in üzerine sürdü. Ağır bir çarpışma sonucu yere yığılan Kadir yaşam mücadelesi verirken, Meryem ise tüm gerçekleri anlatıp elleri kelepçeli bir şekilde cezaevine ilk adımını attı.

Yaz tatili ardından yeni sezonda izleyici ile buluşmaya devam eden Çirkin'in kadrosunda; Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor.