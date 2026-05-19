Çirkin dizisi sezona zirvede veda etti
19.05.2026 12:33
Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı "Çirkin", sekizinci bölümüyle sezon finali yaptı. "Çirkin" dizisi sezon finaliyle zirvede veda etti.
Star TV'nin sevilen dizisi “Çirkin" pazar akşamları izleyiciyle buluştu. Gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle dikkat çeken “Çirkin” sezon finaliyle 17 Mayıs Pazar akşamı Star’da ekrana geldi.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı “Çirkin”in sezon finali tüm kategorilerde birinci oldu ve sezona zirvede veda etti.
ÇİRKİN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yapımını 25 Film’in üstlendiği “Çirkin” dizisinin sekizinci bölümünde, Ferhat’ın elindeki şantaj görüntüsüyle sarsılan Kadir, hayatının en zor sınavıyla karşı karşıya kalırken, Meryem de ilk kez yanlış bir şey yapmadığını söyleyerek Cennet'e karşı çıktı. Cennet ile Meryem arasında yaşanan tartışmayı öğrenen Kadir, Meryem'i bulup onunla derleşirken Lale onları gördü.
"Çirkin", Meryem’e (Derya Pınar Ak) çocukluk aşkı Kadir’in (Çağlar Ertuğrul) yaptığı evlilik teklifiyle başlayan ve bir kadının küllerinden doğuşunu konu ediyor.
Meryem, sevdiği adamın hayatı mahvolmasın diye Gürkan'ı vurduğunu polise itiraf ederken, intikam ateşiyle yanan Tekin de aracını Kadir’in üzerine sürdü. Ağır bir çarpışma sonucu yere yığılan Kadir yaşam mücadelesi verirken, Meryem ise tüm gerçekleri anlatıp elleri kelepçeli bir şekilde cezaevine ilk adımını attı.
Yaz tatili ardından yeni sezonda izleyici ile buluşmaya devam eden Çirkin'in kadrosunda; Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor.