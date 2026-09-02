Çirkin dizisi yeni sezon tanıtımı. "Meryem, o sahneye çıkamazsın"

Nefes kesen bir sezon finalinin ardından ekranlara dönmeye hazırlanan dizi , yayınlanan tanıtımıyla birlikte hikâyesinde bambaşka bir dönemin kapılarını aralıyor.

MERYEM, SÜREYYA PERA SAHNESİ'NDE

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Çirkin, ikinci sezonunda Kadir ve Meryem’in ilişkisinde yaşanacak kırılma noktalarıyla izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Yayınlanan ilk tanıtımda Meryem’in Süreyya Pera’da sahneye çıkması, hikâyedeki tüm dengeleri bir anda değiştiriyor.

Kadir’in bu sürpriz adım karşısındaki sert tavrı, ikili arasındaki ipleri kopma noktasına getirirken Meryem’in geri adım atmaması, büyük bir çatışmanın habercisi oluyor. İkilinin bu yol ayrımında nasıl bir mücadele vereceği ve ilişkilerinin nasıl ilerleyeceği ise şimdiden büyük merak konusu.

Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği; yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı Çirkin, yeni sezonuyla yakında Star’da.

Çirkin, yeni sezonuyla yakında Star’da.