Çirkin dizisi zirvede. Meryem duyduklarıyla yıkıldı
21.04.2026 10:05
Son Güncelleme: 21.04.2026 11:07
"Çirkin" dizisinde Derya Pınar Ak Meryem'e, Çağlar Ertuğrul ise Kadir'e hayat veriyor.
"Çirkin" dizisi, son bölümüyle birinci oldu.
Star TV'nin iddialı dizisi "Çirkin" pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı “Çirkin", çarpıcı karakterleri ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çekiyor. 19 Nisan Pazar akşamı dördüncü bölümüyle ekranlara gelen “Çirkin” son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kitledi.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın üstlendiği " Çirkin " dizisi, dördüncü bölümüyle pazar akşamı ekrana gelen ilk 100 program arasında birinci oldu.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği "Çirkin" dizisi yeni bölümleriyle her pazar Star'da.
ÇİRKİN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Çirkin"in 19 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümünde; hastaneden taburcu olan Cennet, kızlarıyla birlikte Kadir ve Meryem'in yanına yerleşti. Lale'nin Kadir'e yakın davranmasından rahatsız olan Cennet, Meryem'i evliliğine sahip çıkması konusunda uyardı. Bu sırada Ökkeş de Meryem ve Kadir'i yalıya çağırdı. Meryem’le özel bir görüşme yaparak onu takdir etti ancak Kadir’le aralarındaki ilişkiyi sorguladı. Aynı sırada Lale’yle konuşan Kadir, Meryem’e yalnızca merhamet duyduğunu ve aralarında hiçbir şey olamayacağını söyledi. Bu konuşmalara kulak misafiri olan Meryem, duyduklarıyla yıkıldı.
"Çirkin" dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Olgun Toker, Cahit Gök, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan gibi isimler yer alıyor.