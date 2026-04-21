Çirkin dizisi zirvede. Meryem duyduklarıyla yıkıldı

ÇİRKİN DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Çirkin"in 19 Nisan akşamı yayınlanan yeni bölümünde; hastaneden taburcu olan Cennet, kızlarıyla birlikte Kadir ve Meryem'in yanına yerleşti. Lale'nin Kadir'e yakın davranmasından rahatsız olan Cennet, Meryem'i evliliğine sahip çıkması konusunda uyardı. Bu sırada Ökkeş de Meryem ve Kadir'i yalıya çağırdı. Meryem’le özel bir görüşme yaparak onu takdir etti ancak Kadir’le aralarındaki ilişkiyi sorguladı. Aynı sırada Lale’yle konuşan Kadir, Meryem’e yalnızca merhamet duyduğunu ve aralarında hiçbir şey olamayacağını söyledi. Bu konuşmalara kulak misafiri olan Meryem, duyduklarıyla yıkıldı.

"Çirkin" dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Olgun Toker, Cahit Gök, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan gibi isimler yer alıyor.