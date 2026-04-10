Çirkin dizisinde Derya Bedavacı sürprizi
10.04.2026 11:19
"Çirkin" dizisi yeni bölümleriyle her pazar Star TV'de.
Star TV'nin yeni dizisi "Çirkin"in bu haftaki üçüncü bölümüne “Tövbe”, "De Get Yalan Dünya" ve "Ama Geçecek" gibi şarkılarıyla tanınan Derya Bedavacı konuk oluyor.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği “Çirkin” dizisi, 12 Nisan Pazar akşamı üçüncü bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı “Çirkin”e ünlü şarkıcı Derya Bedavacı konuk olacak.
"Çirkin"in yeni bölümünde sürpriz bir performansla izleyici karşısına çıkacak olan Derya Bedavacı, Süreyya Pera’da sahne alacak ve kendine has yorumuyla yeni bölüme damgasını vuracak.
Bedavacı, sahnede “Seni Seven Kimdi” şarkısını seslendirirken performansıyla izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacak.
"Çirkin" dizisinde Derya Pınar Ak Meryem'e, Çağlar Ertuğrul ise Kadir'e hayat veriyor.
Senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı “ Çirkin ”in yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak üstleniyor.
”Çirkin" dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Nur Sürer ve Öetin Tekindor'a; Olgun Toker, Cahit Gök, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan gibi isimler eşlik ediyor.