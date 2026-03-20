Çirkin dizisinden yeni tanıtım. "Ben seni üzerim be çirkin"
20.03.2026 10:17
Yapımını 25 Film’in üstlendiği "Çirkin" dizisi için hazırlıklar sürüyor.
Star TV'nin merakla beklenen dizisi "Çirkin"den yeni tanıtım geldi. Tanıtımda; Kadir'in Meryem'e evlenme teklif etmesi sonrası yaşananlar dikkat çekti.
Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı “Çirkin” dizisi için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı Çirkin dizisinin yeni tanıtımı izleyiciyle buluştu.
Tanıtımda; Kadir'in çocukluğundan beri annesi Cennet’in yanında büyüyen ve “Çirkin” lakabıyla anılan Meryem’e evlenme teklif etmesi ve bu karırn aile içinde yarattığı etki dikkat çekti.
Çetin Tekindor ve Gözde Kansu, "Yalı Çapkını"ndan sonra "Çirkin" dizisinde de birlikte rol alacak.
Çirkin'in yeni fragmanında dikkat çeken bir diğer detay ise Karataş ailesinde yaşananlar oldu. Ailenin babası Ökkeş Karataş’ın yeniden evlenme kararının çocukları arasında sebep olduğu öfke tanıtıma damga vurdu.
Meryem’e (Derya Pınar Ak) çocukluk aşkı Kadir’in yaptığı evlilik teklifiyle başlayan ve bir kadının küllerinden doğuşunu konu alan "Çirkin" dizisinin kadrosunda; Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan ile Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor.
Hazırlıkları devam eden ve yayınlanan tanıtımlarıyla dikkat çeken “Çirkin” dizisi çok yakında Star TV'de…