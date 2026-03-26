Çirkin dizisine geri sayım. Pazar akşamı başlıyor

"GÜZEL BİR İŞ ÇIKARIYORUZ"

Öte yandan dizinin başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul canlandırdıkları karakterlerle ilgili konuşmuştu. Dizide Meryem'i oynayan Ak, "Meryem’in hikâyesi beni çok etkiledi. Dışarıdan güçlü durmaya çalışıyor ama içinde çok fazla şey yaşayan bir karakter. Onun ayakta kalmaya çalışma hâli beni çok etkiliyor" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncu, Meryem'in her durumda samimi olduğunu ve izleyenlerin onu anlayabileceğini söylemişti.

Çirkin'de Kadir Tunalı'yı oynayan Çağlar Ertuğrul ise rolü için "Kadir, ‘Başarıya giden her yol mübahtır’ diyen ama sürekli içinde vicdan kavgası veren, eğlenceli ve inatçı bir kul" şeklinde konuşmuştu. 38 yaşındaki oyuncu, "Güzel bir iş çıkarıyoruz ve eminim izleyici ‘Çirkin’i de sahiplenecek” demişti.

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu “Çirkin”, ilk bölümüyle 29 Mart Pazar akşamı Star'da.