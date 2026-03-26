Çirkin dizisine geri sayım. Pazar akşamı başlıyor
26.03.2026 12:50
Star TV'nin yeni dizisi Çirkin, 29 Mart Pazar akşamı başlıyor. Yayına girmesine günler kala Çirkin dizisinden yeni bir tanıtım geldi.
Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı, “Çirkin” dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yapımını 25 Film’in üstlendiği, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı ”Çirkin" ilk bölümüyle 29 Mart Pazar akşamı başlıyor.
Duygusu yüksek hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanan "Çirkin" dizisinden yeni bir tanıtım geldi. Fragmanda; Cennet’in sert müdahalesiyle kendini bir anda İstanbul’un kalbinde bulan Meryem'in Kadir’i bulmak üzere onun işlettiği Süreyya Pera’ya gitmesi ve orada Lale ile karşılaşması dikkat çekti. İki kadını karşısında bir arada gören Kadir’in ne yapacağı ise merak konusu oldu.
Meryem’e (Derya Pınar Ak) çocukluk aşkı Kadir’in yaptığı evlilik teklifiyle başlayan dizi, ir kadının küllerinden doğuşunu konu ediyor.
ÇİRKİN OYUNCULARI KİMLER?
“Çirkin” lakaplı Meryem adlı bir kadının hikayesini anlatacak olan dizinin oyuncu kadrosunda; Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul dışında Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor.
"GÜZEL BİR İŞ ÇIKARIYORUZ"
Öte yandan dizinin başrol oyuncuları Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul canlandırdıkları karakterlerle ilgili konuşmuştu. Dizide Meryem'i oynayan Ak, "Meryem’in hikâyesi beni çok etkiledi. Dışarıdan güçlü durmaya çalışıyor ama içinde çok fazla şey yaşayan bir karakter. Onun ayakta kalmaya çalışma hâli beni çok etkiliyor" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü oyuncu, Meryem'in her durumda samimi olduğunu ve izleyenlerin onu anlayabileceğini söylemişti.
Çirkin'de Kadir Tunalı'yı oynayan Çağlar Ertuğrul ise rolü için "Kadir, ‘Başarıya giden her yol mübahtır’ diyen ama sürekli içinde vicdan kavgası veren, eğlenceli ve inatçı bir kul" şeklinde konuşmuştu. 38 yaşındaki oyuncu, "Güzel bir iş çıkarıyoruz ve eminim izleyici ‘Çirkin’i de sahiplenecek” demişti.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu “Çirkin”, ilk bölümüyle 29 Mart Pazar akşamı Star'da.