Çirkin dizisine sürpriz konuk. Kamuran Akkor Süreyya Pera Sahnesi’nde

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında ise Meryem ve Lale arasındaki gerilimin giderek yükseldiği görülüyor. Kadir’in Meryem’e olan yakınlığı dikkat çekerken, Ferhat’ın Kadir’e olan düşmanlığını Meryem üzerinden büyütmesi, yeni bölümde yaşanacaklara dair merak uyandırıyor.

Senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı “ Çirkin ”in yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak üstleniyor.

”Çirkin" dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Nur Sürer ve Öetin Tekindor'a; Olgun Toker, Cahit Gök, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan gibi isimler eşlik ediyor.