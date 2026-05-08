Çirkin dizisine sürpriz konuk. Kamuran Akkor Süreyya Pera Sahnesi’nde
08.05.2026 13:08
"Çirkin" dizisi yeni bölümleriyle her pazar Star TV'de.
Star'ın sevilen dizisi "Çirkin"in bu haftaki yedinci bölümüne Türk müziğinin usta isimlerinden Kamuran Akkor konuk oluyor.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği “Çirkin” dizisi, 10 Mayıs Pazar akşamı yedinci bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı “Çirkin” dizisine Türk müziğinin usta isimlerinden Kamuran Akkor konuk oluyor.
Süreyya Pera Sahnesi’nin bu haftaki konuğu Kamuran Akkor, yıllardır hafızalardan silinmeyen “Sev Yeter” şarkısını seslendirecek. Usta sanatçının performansı geceye damga vururken, izleyicilere nostalji ve duygu dolu anlar yaşatacak.
"Çirkin" dizisinde Derya Pınar Ak Meryem'e, Çağlar Ertuğrul ise Kadir'e hayat veriyor.
Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında ise Meryem ve Lale arasındaki gerilimin giderek yükseldiği görülüyor. Kadir’in Meryem’e olan yakınlığı dikkat çekerken, Ferhat’ın Kadir’e olan düşmanlığını Meryem üzerinden büyütmesi, yeni bölümde yaşanacaklara dair merak uyandırıyor.
Senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı “ Çirkin ”in yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak üstleniyor.
”Çirkin" dizisinin kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Nur Sürer ve Öetin Tekindor'a; Olgun Toker, Cahit Gök, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan gibi isimler eşlik ediyor.