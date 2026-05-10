Çirkin dizisine sürpriz konuk. Kamuran Akkor'dan samimi açıklama
10.05.2026 10:46
Kamuran Akkor
Star’ın yeni bölümü heyecanla beklenen dizisi Çirkin’e, konuk olacak Türk müziğinin usta isimlerinden Kamuran Akkor'dan samimi açıklamalar geldi.
Star'da her pazar saat 20.00'de yayımlanan Çirkin’e bu hafta çok özel bir isim konuk olacak. Usta sanatçı Kamuran Akkor, ilk günden beri severek takip ettiğini belirttiği dizide yıllardır hafızalardan silinmeyen “Sev Yeter” şarkısını seslendirecek.
Dizinin sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan Akkor, projeye dair samimi açıklamalarda bulundu
“İLK GÜNDEN BERİ SEVEREK TAKİP EDİYORUM”
Çirkin dizisiyle sevenlerine sürpriz yapan usta sanatçı, projenin sıkı takipçisi olduğunu ve diziyi severek izlediğini dile getirdi. Çekimlerin oldukça keyifli geçtiğini belirten Akkor, oyuncu arkadaşları ve tüm set ekibinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
Süreyya Pera sahnesinde, yıllardır hafızalardan silinmeyen “Sev Yeter” şarkısını seslendirecek olan Kamuran Akkor, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.
"Çirkin" dizisi yeni bölümleriyle her pazar Star TV'de.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu Çirkin’in kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Erva Özel, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.