Çirkin dizisine sürpriz konuk. Kamuran Akkor'dan samimi açıklama

Star'da her pazar saat 20.00'de yayımlanan Çirkin’e bu hafta çok özel bir isim konuk olacak. Usta sanatçı Kamuran Akkor, ilk günden beri severek takip ettiğini belirttiği dizide yıllardır hafızalardan silinmeyen “Sev Yeter” şarkısını seslendirecek.

Dizinin sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan Akkor, projeye dair samimi açıklamalarda bulundu

“İLK GÜNDEN BERİ SEVEREK TAKİP EDİYORUM”

Çirkin dizisiyle sevenlerine sürpriz yapan usta sanatçı, projenin sıkı takipçisi olduğunu ve diziyi severek izlediğini dile getirdi. Çekimlerin oldukça keyifli geçtiğini belirten Akkor, oyuncu arkadaşları ve tüm set ekibinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Süreyya Pera sahnesinde, yıllardır hafızalardan silinmeyen “Sev Yeter” şarkısını seslendirecek olan Kamuran Akkor, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.