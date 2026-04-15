Çirkin dizisine yeni oyuncu. Ateş geliyor
15.04.2026 12:44
"Çirkin" dizisinde Derya Pınar Ak Meryem'e, Çağlar Ertuğrul ise Kadir'e hayat veriyor.
Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı "Çirkin" dizisi pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Diziye yeni bir oyuncu daha katıldı.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın üstlendiği, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi “ Çirkin ” beğeniyle takip ediliyor. Pazar akşamları izleyici karşısına çıkan "Çirkin" dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı.
Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerde yer aldığı diziye, genç oyuncu Enes Has dahil oluyor. Has, dizide Nehir’in (Kadir'in kız kardeşi) büyük aşkı, sempatik bir genç olan ‘Ateş Şifacı’ karakterine hayat verecek.
Meryem’e (Derya Pınar Ak) çocukluk aşkı Kadir’in (Çağlar Ertuğrul) yaptığı evlilik teklifiyle başlayan "Çirkin", bir kadının küllerinden doğuşunu konu ediyor.
Ateş, varlıklı bir aileden gelmektedir. Babasının işlerinin başına geçen Ateş, sanata olan düşkünlüğü nedeniyle kendisine ait resim atölyesinde zaman geçirmekten hoşlanır.
Ateş’in yolu Nehir’le kesiştiğinde ise tüm dengesi değişir. Nehir’in doğallığı, onu alışık olmadığı bir dünyanın içine çeker. Ancak Ateş’in Nehir’le olan ilişkisi kolay olmayacaktır.
Yapımını 25 Film'in üstlendiği dizinin kadrosunda; Başak Gümülcinelioğlu , Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.